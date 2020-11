Roosendaal kiest voor een sober 2021 en laat het geld niet echt rollen

Ook nieuw in Roosendaal in 2021: het ‘Right to challenge’. Daarbij krijgen Roosendalers de mogelijkheid bepaalde gemeentelijke taken over te nemen als zij denken dat ze het zelf beter óf goedkoper kunnen doen. Op zich niks nieuws, zegt Michael Yap (PvdA): ,,We hadden zelf ooit al de City Challenge, maar die kunnen we hiermee nieuw leven inblazen.’’



Verder kunnen sportclubs definitief een grotere coronacompensatie tegemoet zien: geen twee euro, maar vijf euro per lid. Alleen de SP zag dat niet zitten. Raadslid Marion Heessels: ,,Minima zitten altijd in financiële nood en die kunnen daar heel creatief mee omgaan, waarom zouden de sportclubs dat niet kunnen?’’