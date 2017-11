Roosendaal is plasonvriendelijke gemeente: 'Als je moet dan moet je'

De cijfers zijn gebaseerd op de HogeNood-app. De maag Lever Darm Stichting en diverse patiëntenverenigingen willen een landelijke norm voor openbare wc's. Dan zou Roosendaal voor extra toiletten moeten zorgen. De meeste bezoekers van de binnenstad zoeken een horecagelegenheid op. ,,Mooi toch? Dan zijn ze over de drempel en komen ze vast terug als ze eens iets willen drinken'', zegt Maaike Matthijssen van 't Wapen van Roosendaal. Bij haar mogen mensen zo naar de wc, ook al bestellen ze niks.

Dat is bij Milano in de Passage anders. Daar moet 50 cent betaald worden voor een toiletbezoek. ,,Tenzij mensen hier iets komen drinken'', zegt Wesley van Santen. In 't Paviljoen op de Nieuwe Markt hoeft dat niet per se. ,,Wel als ze zonder iets te zeggen naar het toilet lopen. Wie het gewoon vraagt, mag gratis'', meldt Aurelie van Sluis van achter de bar.

50 cent

Bezoekers van de binnenstad snappen de lage plek van Roosendaal op de ranglijst van gemeenten met openbare toiletten. ,,Ik wil er natuurlijk niet voor betalen, dan moet ik wat nuttigen. Dat is niet prettig. Maar ja, als je moet dan moet je'', zegt Ursul Buijs uit Wouwse Planage. Winny van Gienk uit Nispen vindt het slecht dat er zo weinig openbare wc's zijn. ,,Ik ken alleen die in winkelcentrum De Roselaar, bij alle andere moet je 50 cent betalen en dat vind ik veel geld. Voordeel van deze bij De Roselaar is ook dat hij zo schoon is.''

Schoon

Dat maakt Gustav Smit niet enthousiast. ,,Ik zou nooit naar een openbare wc gaan, ik vind dat niet hygiënisch.'' Wat hem betreft mogen er op meer locaties in Roosendaal toiletten komen. ,,Want ik zie ze nergens. Wel zie ik plekken waar mannen hebben staan plassen, in van die dode hoeken.'' Bo Sek raadt iedereen de openbare toilet in De Roselaar aan, ze heeft daar net een bezoek aan gebracht. ,,Die is altijd schoon. Net als nu had ik even kunnen wachten, maar ik ga toch omdat het hier prima kan. Net als bij Rosada. Ook daar zijn de toiletten prima.''