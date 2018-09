'Roosendaal is niet groot, niet klein, maar toch heel kolossaal'

Dat is nu typisch Roosendaal, vindt Derison die de stad vanaf 2012 leerde kennen. ,,Roosendaal scoort geen 9,5, maar wel op alle fronten een ruime zeven. Het totaalpakket aan voorzieningen is dik in orde. Alles is gewoon goed geregeld in Roosendaal. Het is er fijn wonen, ruim aanbod van sport en onderwijs, mooi groen. Het is niet de stad die in een glossy komt van de mooiste historische gevels. Maar Roosendaal mag wel trots zijn op hoe de boel wordt aangepakt. Gewoon handen uit de mouwen steken. Die houding wordt onderschat'', vindt de Vlaming die door de gemeente als onderzoeker van buitenaf werd ingevlogen om zijn licht te laten schijnen over de Roosendaalse binnenstad en zich later bemoeide met een nieuwe strategie voor citymarketing.