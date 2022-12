Roosendaal is klaar om (eindelijk) weer te klûnen, 4500 tickets in no-time weg

ROOSENDAAL - It giet oan! Nee, niet de Elfstedentocht, maar het Tullepetaons Klûnen. Sterker nog: de meest Friese kroegentocht van Roosendaal, op 22 januari, was zondag al in no-time stijf uitverkocht.

Een nieuwe editie van de meest Friese kroegentocht van Roosendaal liet minder lang op zich wachten dan de legendarische schaatstocht in het hoge noorden. Maar toch: na een uit de hand gelopen geintje in 2019 en een serieuzer opgezette tweede ronde in 2020, was het voor de organisatie best spannend hoeveel animo er na twee lange coronajaren nog zou zijn voor een derde keer klûnen, zegt initiatiefnemer Dennis van Velthoven.

,,Maar twee uur voordat de kaartverkoop zondag bij de ijsbaan op de Kade zou beginnen, stond er al een rij. Alle 4500 kaarten zijn al weg, en da's best veel.” Dat betekent dat er komend jaar meer in de aankleding van het evenement kan worden geïnvesteerd, zegt Van Velthoven. ,,We hebben grootse plannen.”

Pop-upbar

Zo komt er een ‘bijzondere hoofdact’ op de Markt. Wie, dat is nog een verrassing, maar diegene speelt in elk geval op het bordes van het Raadhuis. Dat wordt namelijk als podium aangekleed, in plaats van de kar die er vorige keer stond. En halverwege de Molenstraat komt, bij gebrek aan het voorlopig gesloten café De Drie Weesgegroetjes, een speciale pop-upbar. ,,Anders wordt de wandeling naar Bruin Café Jaxx wel erg lang.”

Bovendien doen er meer zaken mee dan bij de eerste twee klûntochten: Met nieuwkomers De Kompaen, Club Verzo, Leef, Café Tien en Zeelandia erbij staat het totaal op negentien. Het Tullepetaons Klûnen haalt ook weer geld op voor het goede doel. Welk doel dit jaar de cheque krijgt, moet nog bekend worden gemaakt.