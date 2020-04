‘Roosendaal is goed bezig’, ziet de nieuwe binnenstadsdirectie

Dekkers: ,,Pionieren is leuk, maar dat is hier niet meer zo hard nodig. Roosendaal heeft de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in samenwerking. Ondernemers, overheid en inwoners weten elkaar hier inmiddels goed te vinden. Dat is ontzettend belangrijk voor een binnenstad.’’



Lof is er vooral op het initiatief van ‘smart city’, waarbij data en slimme technologie worden gebruikt om onder andere het gedrag en interesses van de bezoekers aan het stadshart te monitoren en die vervolgens van relevante informatie te voorzien.



Dekkers: ,,Dat het Roosendaal gelukt is zo’n systeem zo snel te implementeren, geeft wel aan dat de stad goed bezig is. Zoiets is namelijk niet eenvoudig, al helemaal niet in een grote stad. Dat kan alleen als alle partijen in het centrum hier achter staan.’’



Nieuwesteeg ziet nog een ander groot pluspunt: ,,De Roosendaalse binnenstad ligt er fraai bij: het is schoon, fraai aangekleed. Ook rond de feestdagen zag het er sfeervol bij. Qua uiterlijk is het centrum op orde.’’