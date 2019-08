Roosendaal in beeld als overnachtingsplek voor meer treinstellen

ROOSENDAAL - Het rangeerterrein bij het treinstation in Roosendaal is in beeld als uitbreidingslocatie voor het stallen en schoonmaken van reizigerstreinen. Eerder werd al bekend dat de sporen in Eindhoven worden aangepakt om er 's nachts meer treinstellen te kunnen stallen.

Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat Roosendaal de enige plek in West-Brabant is die wordt meegenomen in het onderzoek. De beslissing over Roosendaal valt in het najaar van 2020, verwacht René Vegter van ProRail.

In de komende jaren stappen steeds meer mensen in de trein. De NS gaat uit van een groei met 30 tot 40 procent. Meer reizigers betekent meer treinstellen op het spoor die 's nachts ergens gestald moeten worden voordat ze weer de dienst in gaan. Tijdens het stallen worden de treinen schoongemaakt en wordt zo nodig klein onderhoud gepleegd. Landelijk groeit het aantal treinstellen volgens Vegter van 3000 naar 4000 in 2030.

Quote Het mogelijk stallen van meer treinen 's nachts mag niet leiden tot meer hinder of overlast René Vegter, ProRail

Over de omvang van de mogelijke uitbreiding in Roosendaal is nog niets te zeggen. ,,Dat is onderdeel van de studie”, meldt Vegter. Uitgangspunt is wel dat het vergroten van de opstelcapaciteit niet leidt tot meer overlast of hinder. Voor de mogelijke uitbreiding is een omgevingsvergunning nodig van de gemeente Roosendaal. Vegter benadrukt dat goederentreinen buiten deze plannen vallen. ,,Het gaat louter om reizigerstreinen. Niet alleen van NS overigens, maar van alle vervoersmaatschappijen.”