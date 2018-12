Roosendaal houdt vast aan succesvolle aanpak bij jaarwisseling: ‘Het schadebedrag daalt al jaren’

Roosendaal kent al jaren een relatief rustige jaarwisseling. Ook afgelopen jaar bleven grote incidenten uit. Er was weliswaar een schietpartij in De Dijken, maar dat had niks met de jaarwisseling te maken. Het jaarlijkse schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen loopt ook al jaren terug. Begon Roosendaal in 2013 het jaar nog met 76.700 euro schade, het jaar daarop was dat nog maar een derde van dat bedrag: 25.288 euro. In 2015 daalde dat naar 7.374 euro, in 2016 naar 4.100 euro en in 2017 was er slechts voor 3.840 euro vernield. Dit jaar was de gemeente met 4.200 iets duurder uit.