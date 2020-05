Roosendaal houdt een klein plusje over aan 2019

Overvaller T-Huis Roosendaal: ‘Ik had beter in mijn blote kont op het gemeente­huis kunnen gaan zitten’

16:39 ROOSENDAAL/BREDA - De gewapende overval bij Brasserie T-Huis aan de Dennescheerderdreef in Roosendaal op 1 oktober vorig jaar is gepleegd door een verwarde man die even ervoor was geweigerd bij de GGZ. Dat vertelde verdachte Lesley L. donderdag zelf bij de rechtbank in Breda.