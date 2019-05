Roosendaal houdt bijna drie miljoen over aan 2018: ‘Best knap in een onzekere wereld’

TaLente haalt megabedrag op voor Gastelse Dorpskwis en dus voor Villa Pardoes

24 mei OUD GASTEL - Dat Oud Gastel in de ban is van de Dorpskwis op 13 september en het daaraan gekoppelde goede doel Villa Pardoes, was al duidelijk. In rap tempo hebben liefst 63 teams bestaande uit gemiddeld tien personen zich aangemeld voor de 250 vragen en opdrachten die in het hele dorp worden opgelost en uitgevoerd.