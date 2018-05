Roosendaal houdt 2,3 miljoen euro over, maar eigenlijk maar 233.000 euro

ROOSENDAAL - Roosendaal sluit het boekjaar 2017 af met 2.360.000 euro in de plus. Wat Roosendaal écht onder de streep overhoudt, valt echter fors lager uit: 233.000 euro.

Dat komt omdat het overgrote deel van die 2,3 miljoen euro gebruikt wordt voor een paar losse eindjes van vorig jaar: zaken waar vorig jaar wel bedragen voor gereserveerd werden, maar die nog niet zijn uitgegeven.

Spaarpot

Wethouder Toine Theunis: ,,We hebben dat geld dus wel over, maar het is al geoormerkt. We hebben noodgedwongen die keuze moeten maken, omdat niet alles op 1 januari van dit jaar al helemaal afgerond was.'' Die overgebleven 233.000 euro gaat naar de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente. Die is met een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro goed gevuld.

Mee- en tegenvallers

Het totale overschot wordt veroorzaakt door net iets meer mee- dan tegenvallers. Zo houdt Roosendaal op een van de begrotingsonderdelen bijvoorbeeld 2,3 miljoen euro over, onder meer omdat de landelijke verdeling van het budget voor de bijstand erg goed uitpakt voor de stad. Aan de andere kant is de gemeente 2 miljoen euro meer kwijt aan de zorg. Theunis: ,,Dat heeft vooral te maken met jeugdzorg en de wmo. Jarenlang hadden we daar te maken met overschotten, maar we wisten dat we richting 2019 - wanneer alle veranderingen afgerond moeten zijn - geld tekort zouden komen.''

Verder hield de gemeente onder meer zeven ton aan salariskosten in de zak. Theunis: ,,We hadden wel wat vacatures, maar die zijn niet allemaal van de ene op de andere dag volledig ingevuld.'' Daartegenover staat bijvoorbeeld weer dat de jaarlijkse bijdrage vanuit het Gemeentefonds acht ton lager uitvalt.

Overschot

Die ruim twee miljoen euro die Roosendaal nu overhoudt wordt dus op voorhand in verschillende zaken gepompt . Zo gaat er dik drie ton naar armoedebestrijding onder kinderen. De eerste projecten moeten dit jaar van start, maar daar is vorig jaar al geld voor gereserveerd.

Nog eens ruim drie ton gaat naar onderwijshuisvesting. Dat heeft vooral te maken met de nieuwbouw voor het Da Vinci College. Theunis: ,,Dat is nu financieel helemaal afgerond en we houden uiteindelijk door goedkoper te bouwen drie ton over. Die storten we terug in dat potje.''

Al met al is Theunis tevreden. ,,We hebben alles wat we in 2017 wilden doen ook echt gedaan, mét een goed financieel beheer zonder overschrijdingen. We staan er goed op.''