Roosendaal hotspot voor truckdiefstal

Dit zijn de nieuwe Roosendaalse ge­meen­te­raads­le­den

15:32 ROOSENDAAL - De grootste verrassing van de nieuwe raadsleden in Roosendaal is zonder twijfel Selda Bozkurt die lijsttrekker Ton Schijvenaars van Nieuwe Democraten van zijn troon heeft gestoten. Maar Bozkurt is niet de enige die met voorkeurstemmen is gekozen. Jac Wezenbeek (VVD) flikte het zelfs voor de vierde keer om met steun van honderden Roosendalers zijn raadszetel veilig te stellen.