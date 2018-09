Roosendaal hoopt voorzichtig op doorkomst van de Vuelta

ROOSENDAAL - Als het aan de gemeente Roosendaal ligt, doet de Ronde van Spanje in 2020 - wanneer de Vuelta in Nederland begint - ook Roosendaal aan.

Dat meldt sportwethouder René van Ginderen in antwoord op vragen van politieke partij VLP. ,,Als Roosendaal op de route ligt, zien wij zeker kansen voor een doorkomst in Roosendaal'', aldus Van Ginderen.

Start

Onlangs werd bekend dat de Spaanse rittenkoers op vrijdag 21 augustus 2020 in Utrecht start. Daarnaast moet er die zondag een etappe met start en finish in Breda verreden worden. Volgens VLP-raadslid Gerard van Zalinge hebben erkende wielergemeenten als Woensdrecht en Rucphen zich al gemeld voor een mogelijke doorkomst. Van Zalinge ziet graag dat Roosendaal dat ook doet: ,,Want Roosendaal mag zich met De Draai, de Nationale Jeugdronde en de WielerExperience ook zeker een wielergemeente noemen.''

Volgens Van Ginderen is er echter nog niets concreet: ,,Er lopen hier nog geen gesprekken over. Het initiatief ligt op dit moment bij de gemeente Breda.'' Wel is Roosendaal vertegenwoordigd in de zogeheten 'Bestuurlijke Kopgroep West-Brabant', waarin de verschillende gemeenten samenwerken. Van Ginderen: ,,We zullen binnen de Kopgroep de mogelijkheden nagaan.''

