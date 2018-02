Roosendaal hoopt op België voor behoud snelle lijn Antwerpen

ROOSENDAAL - Roosendaal hoopt via de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) alsnog een snelle treinverbinding met Antwerpen te houden. Die moet nog voor 2020 in gebruik worden genomen. Dat zegt wethouder Cees Lok in antwoord op vragen van de SP.

De Belgische spoormaatschappij neemt volgens Lok vanaf volgend jaar nieuwe treinen in gebruik, die zowel op Belgische als op Nederlandse rails kunnen rijden. Nu is dat vaak nog een probleem, omdat beide landen andere voltages op hun spoor hanteren. Lok: ,,Nu zijn er nog maar een paar treinen die beide voltages aankunnen, waaronder het boemeltje dat nu al tussen Roosendaal en Antwerpen rijdt en de Beleuxtrein. Vanaf volgend jaar moeten dat er als het goed is meer worden.''

Het is uiteindelijk aan de verantwoordelijke ministeries van zowel Nederland als België is of die Belgische treinen uiteindelijk ook Roosendaal aan gaan doen. Roosendaal blijft daar via die instanties wel op hameren. Lok: ,,Het is heel dubbel: wij hebben er als gemeente Roosendaal het meeste belang bij, maar we hebben er tegelijkertijd helemaal niks over te zeggen.''

Ook is het volgens Lok afwachten of die trein - als die er al komt - net als de bestaande Beneluxtrein in één streep naar Antwerpen gaat rijden. ,,En als ie al onderweg moet stoppen, zal dat veel minder vaak zijn dan dat boemeltje.'' Dat doet tussen Roosendaal en Antwerpen tien haltes aan.

Roosendaal raakt die bestaande directe verbinding dit voorjaar kwijt door het instellen van de nieuwe lijn Breda-Antwerpen. Dat kwam in Roosendaal hard aan. Politieke partijen vroegen om actie. Ook werd voorgesteld om te laten onderzoeken in hoeverre de Belgische spoorwegen een oplossing zouden kunnen bieden, bijvoorbeeld door niet Essen, maar van Roosendaal een eindstation te laten maken.