Roosendaal helpt kwetsbare Eritrese statushouders integreren

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal krijgt vanaf vandaag landelijke steun om kwetsbare Eritrese statushouders te helpen met integreren in de samenleving. Roosendaal is samen met vijf andere gemeenten geselecteerd.

Eritrese vluchtelingen lopen tegen wat moeilijkheden aan als ze in Nederland komen. Er is sprake van culturele verschillen, taboes en een taalbarrière. Ook zijn de vluchtelingen vaak relatief jong en missen ze kennis over oorzaken en risico's van ziekten. Verder blijkt dat Eritreeërs het minst vaak een baan vinden na het verkrijgen van een verblijfsvergunning, Afghanen het meest. Hierdoor lukt het de Eritrese groep niet om te integreren in de Nederlandse samenleving.

Jong, leergierig en veerkrachtig

De gemeente Roosendaal, waar op dit moment 25 Eritrese statushouders wonen, loopt ook tegen deze problematiek aan. "Daarnaast heeft de statushouder meestal geen scholing gehad, is er vaak sprake van psychische problematiek en is gezinshereniging erg lastig te organiseren door het missen van documenten", vertelt woordvoerder Jeroen Steenmeijer. Tegelijkertijd zijn veel nieuwkomers wel jong, leergierig en veerkrachtig.

Daarom wil Roosendaal een impuls geven aan deze groep en gaf het zich op voor het traject van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV). Uit de 37 aanmeldingen zijn Haarlem, Hellendoorn, Katwijk, Leeuwarden, Zutphen en Roosendaal gekozen.

'Wij zijn heel blij met de keuze voor Roosendaal'

Op dit moment helpt VluchtelingenWerk Roosendaal de Eritrese statushouders in die gemeente bij huisvesting, participatie en maatschappelijke begeleiding. In het traject van VNG OTAV wordt Roosendaal kennis en ondersteuning aangeboden in de vorm van advies, beschikbaar stellen van praktische materialen, inspiratiesessies met andere deelnemende gemeenten en het organiseren van brede bijeenkomsten met lokale ketenpartners. Daarnaast kan de gemeente een beroep doen op het netwerk van zogenoemde sleutelpersonen vanuit de Eritrese gemeenschap en landelijke kenniscentra.