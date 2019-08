Roosendaal heet nieuwe studenten weer warm welkom

Roosendaal in beeld als overnach­tings­plek voor meer treinstel­len

9:49 ROOSENDAAL - Het rangeerterrein bij het treinstation in Roosendaal is in beeld als uitbreidingslocatie voor het stallen en schoonmaken van reizigerstreinen. Eerder werd al bekend dat de sporen in Eindhoven worden aangepakt om er 's nachts meer treinstellen te kunnen stallen.