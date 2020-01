Roosendaal, Halderberge en Rucphen komen oud en nieuw goed door

In Roosendaal deden zich geen echt grote incidenten voor en konden hulpverleners ongehinderd hun werk doen, meldt gemeentewoordvoerder Jeroen Steenmeijer. De schade aan gemeenlijke eigendommen lijkt mee te vallen, al wordt de echte balans pas de komende dagen opgemaakt. In elk geval één afvalbak op de Jadedijk is opgeblazen.

18 keer uitrukken voor brandjes

De brandweer moest in Roosendaal 18 keer uitrukken voor kleine brandjes, waaronder eentje midden op de rotonde aan de Kennedylaan in de wijk Kroeven. Op de spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis moesten twee vuurwerkslachtoffers worden behandeld. Tevens werden twee volwassenen verzorgd in Bravis die te veel gedronken hadden. Qua vuurwerkoverlast telde de politie in totaal 36 meldingen. Er zijn geen arrestaties verricht of jongeren doorverwezen naar Bureau Halt.

‘Geen grote incidenten’

Burgemeester Han van Midden is blij dat de jaarwisseling in Roosendaal en de omliggende dorpen zonder grote incidenten is gepasseerd. ,,Al betreur ik uiteraard dat er twee mensen gewond zijn geraakt door vuurwerk.” Ook verwees Van Midden nog naar het zware vuurwerk dat zondagavond al in een Roosendaalse woning naar binnen werd gegooid. ,,Een ernstige zaak. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond maar schrik zit er flink in en er is schade ontstaan in dit huis.”

Vuurwerk, brandjes en echtelijke ruzie in Rucphen

De gemeente Rucphen telde elf incidenten, variërend van extreme vuurwerkoverlast, tot en met brandstichting en een echtelijke ruzie waarvoor de politie moest uitrukken. ,,Toch kunnen we al bij al spreken van een relatief rustige jaarwisseling", aldus Angelo van den Berg, adviseur openbare orde en veiligheid.

,,De vuurwerkoverlast concentreerde zich vooral bij het Emmausplein en de Marijkestraat in Sint Willebrord. Verder waren er buitenbrandjes aan de Korte Hei in Rucphen en in Sint Willebrord in de Leeuwerikstraat en de Rucphensestraat. Daar heeft een lantaarnpaal het niet overleefd. Verder zijn er wat putdeksels gesneuveld. De komende dagen inspecteren we verder”, aldus Van den Berg.

Op een gezamenlijke vuurwerklijn van Rucphen en Halderberge zijn van 27 tot en met 31 december 18.00 uur uit beide gemeenten respectievelijk 32 en 25 meldingen gedaan van vuurwerkoverlast.

Schade in Halderberge: ontplofte afvalbak