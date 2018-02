'Roosendaal had veel eerder moeten ingrijpen'

Belangenorganisatie Detailhandel Nederland is geschrokken van de situatie in De Biggelaar. Woordvoerder Viktorija van Zijp noemt het 'onbegrijpelijk' dat de gemeente Roosendaal niet eerder heeft ingegrepen. ,,We hebben de beelden op de website van BN DeStem gezien en zijn geschrokken. Wat ons betreft is de situatie zorgelijk'', aldus Van Zijp. ,,Dit laat maar weer eens zien dat outlets als Rosada niet bijdragen aan winkeliers in de binnenstad.''

Gemeente moest terughoudender zijn

Volgens Detailhandel Nederland had de gemeente Roosendaal destijds veel terughoudender moeten zijn over de komst van het outletcentrum. Van Zijp wijst daarbij ook op de situatie bij OutleTT in Assen, waar de leegstand in de binnenstad inmiddels 22 procent zou bedragen.

,,Investeer niet te veel in winkelruimte buiten je stad, maar steek dat geld juist in je binnenstad. Dat is niet alleen een place to buy, maar ook de place to be. Dit gaat niet alleen om winkels, maar om hoe je hele stad eruit komt te zien.''

Wethouder Cees Lok kan zich niet vinden in de woorden van de lobbyclub. ,,De Biggelaar is niet van de gemeente. We gaan dus niet over de huurtarieven, huurtermijnen en dat soort zaken. Dat is toch echt aan de eigenaar.''

Ook de kritiek op Rosada wijst hij van de hand. ,,Ik kan me niet vinden in de mening dat Rosada de binnenstad opbreekt. Op het gebied van marketing doen we veel samen met Rosada, bijvoorbeeld in België en Zeeland. Daar lift de hele binnenstad juist op mee. Zo'n tien procent van de Rosada-bezoekers komt ook naar de binnenstad.''

Leegstandverordening

De SP stelde woensdag vragen aan het college over de leegstand in De Biggelaar. Ada Oudhof heeft de indruk dat eigenaar Willem Losecaat zich te passief opstelt, en is bang dat De Biggelaar daardoor wel eens lang leeg zou kunnen blijven staan. Ze wil weten of een leegstandsverordening helpt als drukmiddel, maar Lok ziet dat niet als oplossing. ,,We hebben daar wel eens naar gekeken, maar dat kost de eigenaar hooguit een paar honderd euro aan boetes per maand. Ik zoek liever samen naar een oplossing om de binnenstad sterker te maken, dan dat ik het in boetes zoek.''