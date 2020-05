Roosendaal gooit meer wapens in de strijd tegen armoede

Armoede is een groot probleem in Roosendaal. Zo'n 9 à 10 procent van de Roosendalers heeft er mee te maken, meer dan het landelijk gemiddelde. Dat moet omlaag. Koenraad: ,,En dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we de hulp van de samenleving bij nodig.’’



Het is in feite een manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen: ondernemers helpen belangeloos en discreet mensen in armoede, die zich daardoor meer mens moeten voelen dan paria. Bijvoorbeeld een restauranthouder die een etentje aanbiedt aan iemand in armoede.



Die persoon hoeft niet te betalen, maar doet wel even mee in het sociale leven en praat met de ondernemer over hoe hij of zij succesvol is geworden.