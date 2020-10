Roosendaal geeft uitkeringsgerechtigde meer vertrouwen

De rijken blijken wel degelijk in actie te willen komen voor de armere medemens. Anoniem. Op een besloten community. Een kapper die best een keer per maand mensen gratis wil knippen. Een schilder die een beschadigde binnendeur gratis repareert. Een directeur die een familie een dagje uit gunt. ,,Het gaat om solidariteit", zegt wethouder Koenraad (GroenLinks). In Tilburg heeft de Quiet Community zelf een kantoor gekregen van de beter bedeelden in de stad.



In Roosendaal is al een stichting opgericht voor een Quiet-gemeenschap en er is een overeenkomst getekend met Quiet Nederland. ,,We zoeken nog iemand die langs ondernemers wil gaan om te vragen of ze mee willen doen", zegt de wethouder. De bezoekers van de Voedselbank worden benaderd om deel te nemen aan de Community. Koenraad: ,,Het gebeurt op basis van vertrouwen. We gaan niet checken of de mensen echt wel arm genoeg zijn.”