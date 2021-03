Roosendaal gaat op de gezonde tour tijdens de Fitweek

ROOSENDAAL - Tijdens de Fitweek, die gisteren van start ging, worden Roosendalers aangemoedigd om gezondere keuzes te maken. Water drinken in plaats van frisdrank, bijvoorbeeld. Om dat aan te moedigen, wordt op drie basisscholen een watertappunt in gebruik genomen.

Daarmee zijn De Cortendijck, De Klimroos en OBS De Wending de nummers zestien, zeventien en achttien in Roosendaal met zo'n tap. Waarom zo'n tappunt als er gewoon kraantjes op de toiletten zijn?

,,Dit is een eyecatcher op een centrale plek in de school, met een grote knop erop. Dat vinden kinderen er ook wel gewoon stoer uitzien”, legt Meike van Wezel van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Roosendaal uit. ,,Op die manier moet het normaal worden om daar je bidonnetje te vullen, in plaats van suikerhoudende drank in pakjes mee te nemen.”

Quote We vragen deze week aandacht voor de keuzes die horen bij een gezonde leefomge­ving Meike van Wezel, JOGG Roosendaal

Precies om dat soort bewustwording draait de derde editie van de Fitweek, een initiatief van JOGG Roosendaal. ,,We vragen deze week aandacht voor de keuzes die horen bij een gezonde leefomgeving: bijvoorbeeld meer water drinken, gezonder eten en voldoende beweging krijgen.” Andere jaren was de week vooral op de jeugd gericht. ,,Maar dit jaar trekken we 'm breder; voor iedereen van 0 tot 99 jaar! Iedereen kan meedoen of zijn eigen activiteit aanmelden.”

Gezonde scholen

Zo gaan stagiairs van Cios en Fontys op hun stageplaatsen in Roosendaal gezondheid onder de aandacht brengen, zijn er voor volwassenen verschillende webinars over gezondheid en is er vrijdag een online ‘beweegbingo’ voor (ouders van) peuters. Voor Roosendalers vanaf 16 jaar oud is er deze week bovendien een ‘power smoothie challenge’, die helpt om makkelijk en lekker meer groente te eten.

De Klimroos en De Kameleon krijgen in het kader van de week bovendien het predikaat ‘Gezonde School’. Meer informatie over de fitweek via jogg-roosendaal.nl.