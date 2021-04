‘Roosendaal gaat mégaveel veranderen’: Woonwijken krijgen komende jaren metamorfose

Voor muziekdo­cen­ten is online les 'een blijver­tje', maar drummen via Skype is niet hetzelfde als live

29 maart WEST-BRABANT - Voor de een is het een uitkomst, voor de ander werkt het totaal niet, online muzieklessen. Waar de een de expressie op de gezichten mist, of last heeft een haperende verbinding, hoort gitaardocent Bastiaan Boekesteijn dat het een deel van zijn leerlingen niet anders meer wil.