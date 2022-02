Roosendaal gaat bouwen: 3000 woningen erbij in tien jaar

Dat is inclusief de 500 extra huurwoningen die woningcorporatie Alwel aankondigde bij te willen bouwen. Een groot deel van die plannen is al concreet, zoals de 171 appartementen in het voormalige V&D-complex en de Dokter Brabersstraat, de ruim 140 woningen in Mariadal of de bijna 350 woningen die de komende jaren in Stadsoevers worden gerealiseerd.