Roosendaal filmt, danst met Roosendaal Danst als grote finale in september

ROOSENDAAL - Roosendaal danst. Altijd en overal. Zo lijkt het toch als je de projecten van de Stichting Roosendaal Danst! op een rij zet. Zelfs in de coronajaren zaten de groepen niet stil. Hoogtepunt voor dit jaar is beslist he driedaags festival in september.

Op 23, 24 en 25 september verandert Roosendaal in één dansende stad. Thema is dit jaar: dans en film. Daartoe worden al weken opnames gemaakt van dansende Roosendalers.

Zo verschijnt zangvereniging Nouveau al zingend en dansend voor de camera, maar ook de toneelcubs, leerlingen van het JTC, werknemers van thuiszorg TWB, bezoekers aan de dagvoorzieningen, de pastoor en de kloosterzusters dansen dat het een lieve lust is.

Dat alles resulteert in een professionele dansfilm, die in septemberweekend wordt vertoond. Op vrijdagavond 23 september opent het festival met professionele, hedendaagse dansers. Zaterdag is het podium de hele dag voor de jeugd. Zondagmiddag dansen de senioren. Het festival heeft De Kring als centrale uitvalsbasis, maar de bedoeling is om op verschillende plaatsen in de stad dansacts te houden voor het publiek.

Gouden Dans

De stichting beoogt als platform voor dans en cultuur zoveel mogelijk dansinstellingen, -organisaties en -verenigingen samen te brengen en zo te werken aan verbindingen en nieuwe ontwikkelingen. Onderdeel van het driedaags festijn is het project Gouden Dans, waarbij in samenwerking met CultuurCompaan en Gouden Dans de verbinding gezocht wordt tussen dans en film. Bedoeling is dansen met senioren stimuleren en via dans verbindingen leggen met jongeren, muziek en zang.

Twee weken eerder (van 10 tot en met 12 september) doet Roosendaal Danst mee aan het jaarlijkse nazomerfestival Op de grens. Dans wordt dan vergezeld van muziek, theater, eten en drinken op unieke locaties.

Stadsoevers

En zondag 3 juli ontluikt Roosendaal Danst al met de locatievoorstelling The Old, The New op Stadsoevers. Artistiek leider Jacques van Meel laat twee dansers vanuit de uitkijktoren contact leggen met skaters, freerunners en bootcampers op de speelplekken rondom Stadsoevers. Het Suikerplein fungeert als nieuwe plek voor performancekunst. Verder is er een sloep met dansers aan bood, de gele brug is een podium evenals het sfeerstrand en het balkon met de waterspuwers.

De performers die dag zijn: Kevin Ruijers, Rohiet Tjon Poen Gie, Kelly Vaneste, Miranda Brand, Melany van der Steen, het Dansatelier van Kristel van Meer en productiehuis Plankenkoorts. Publiek kan al wandelend vanuit containerbar SPOT langs de shows trekken. Wie mee wil wandelen stuurt een mailtje naar info@roosendaal-danst.nl