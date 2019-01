Roosendaal feest in 2019 gewoon door in 751ste levensjaar

,,Roosendaal gaat haar 751e levensjaar in met een blos op de wangen'', zegt Niederer. En iedereen deelt zijn wens dat het feestje in 2019 gewoon door mag gaan. Raadslid Kees Verstraten (VVD) zet die wens gelijk in daden om. ,,Die verbondenheid in de stad van het afgelopen jaar moeten we gewoon doorzetten. Daarom wil ik bij de evaluatie voorstellen om 5 november te omarmen als een vaste feestdag voor Roosendaal. Dat hoeft niet heel groots te zijn, maar dat trotse gevoel moeten we vasthouden.'' Aan goede voornemens doet het raadslid niet. ,,Dat vind ik niet nodig, als je iets wil, moet je dat gewoon doen.”

Leerlingenmuziekdag

Ruud van Osta van T-Plein hoopt voor 2019 op net zulk mooi weer als 2018. ,,Voor alle buitenactiviteiten hebben we een fantastische zomer gehad. Verder gaan we graag zo door als we het afgelopen jaar gedaan hebben met culturele activiteiten op het Tongerloplein. Dat kan gelukkig ook, dankzij de subsidie die we inmiddels ontvangen hebben. Het programma van 2019 staat al in de grondverf.'' De leerlingenmuziekdag, gestart in het kader van 750 jaar Roosendaal, krijgt dit jaar een vervolg, vult medebestuurslid Jan Hendriks aan. ,,En Plein7 Recover wordt dit jaar helemaal Nederlandstalig, met de betere popmuziek. Dat festival willen we op langere termijn vaker een thematische invulling geven.''

Eric van Deelen gaat zijn laatste jaar in als stadsdichter. De zoektocht naar zijn opvolger is in volle gang. ,,We gaan nadrukkelijk zoeken naar een vrouw en het moet iemand zijn die niet alleen kan dichten, maar ook goed voor kan dragen.'' Hij hoop dat 2019 net zo'n feestelijk jaar wordt als 2018. ,,En ik hoop dat de herdenking van 75 jaar bevrijding in Roosendaal een mooie gedragen evenement wordt.'' Voor het wereldtoneel zijn zijn verwachtingen minder hooggespannen: ,,Ik hoop dat de wereld stabieler wordt. Maar met figuren als Trump en Poetin aan de macht, heb ik daar weinig vertrouwen in.''