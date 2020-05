Roosendaal en Rucphen zijn financieel sterke gemeenten, Halderberge scoort minder

In de categorie van gemeenten met een inwonertal tussen 50.000 en 100.000 staat de gemeente Roosendaal op een zestiende plaats van de 50 gemeenten van die omvang en scoort ze een dikke 8. In hun categorie staan de gemeenten Rucphen de negende plaats van 129 en Halderberge op de 115e plek van 139.

Naar de drukker

BDO meldt in het voorwoord dat het onderzoek is gebaseerd op de cijfers van 2018. Op het moment dat het rapport naar de drukker ging, brak de coronacrisis uit. Die crisis zal ‘onvermijdelijk impact gaan hebben op de financiële positie van gemeenten. De grote vraag is in hoeverre het Rijk bijspringt en gemeenten helpt om ook deze klappen op te vangen', aldus de onderzoekers.

Volledig scherm Het rapport van BDO. © Monte Media

Dat Roosendaal er goed voorstaat, verbaast wethouder Theunis natuurlijk niet. Op de vraag wat er nog moet worden verbeterd in Roosendaal antwoordt hij na een denkpauze: ,,Dat zou ik, op financieel vlak, zo gauw niet kunnen bedenken. We moeten voortgaan op de lijn die we tien jaar geleden hebben ingezet. We hoeven ook nu niet te bezuinigen, we hoeven de lasten niet te verhogen en we hebben altijd vermogen om te investeren.”

Quote We kopen niet meer grond, dan we plannen hebben Toine Theunis, Wethouder gemeente Roosendaal

Het financieel beleid van Roosendaal mag conservatief worden genoemd. Dat staat in dit geval mniet voor ouderwets, maar voor degelijk. Zo speculeert Roosendaal niet of nauwelijks met grond. Gemeenten die dat wel doen lopen risico met de grond te blijven zitten, met alle kosten die daarbij komen. ,,Wij hebben een behoudend grondbeleid", zegt Theunis. ,,We kopen niet meer grond, dan we plannen hebben.”

Landbouwpercelen

Nu kan een voorzichtig beleid ook betekenen dat een gemeente kansen mist. Landbouwpercelen aankopen om er over tien jaar een woonwijk te realiseren kan flink wat duiten opleveren. En het voorkomt dat projectontwikkelaars aan de haal gaan met toekomstige bouwgrond. ,,Ja dat kan, maar we hebben het over gemeenschapsgeld. En daar ga ik niet mee naar het casino.”

Quote We hebben het over gemeen­schaps­geld. Daar ga ik niet mee naar het casino Toine Theunis, Wethouder gemeente Roosendaal

Ook de gemeente Rucphen scoort erg goed. In de categorie van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners staat Rucphen op de tiende plek. Het financiële beleid krijgt een dikke 10. Halderberge moet het met minder complimenten doen. De gemeente staat op de 115e plaats in de categorie 25.000-50.000 inwoners, waar de gemeenten Moerdijk (4), Drimmelen (5) en Steenbergen (12) een stuk beter doen.

