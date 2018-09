Roosendaal en Halderberge hebben volgend jaar drie mini-bossen bij

De provincie Noord-Brabant trekt anderhalve ton uit om de ontwikkeling van die bossen in acht Brabantse gemeenten te steunen. Behalve Roosendaal en Halderberge kunnen ook Breda, Dongen, Helmond, Oss en Boxtel van die provinciale steun gebruik maken.

Halderberge probeert in de eerste instantie één zo'n bos te ontwikkelen, de gemeente Roosendaal hoopt twee bossen op te kunnen zetten. Beide gemeenten willen hier in de loop van volgend jaar al mee beginnen.

IVN

Tiny Forests moeten voor groene impulsen in stedelijke gebieden zorgen. Het is de bedoeling dat het onderhoud van die bossen zo veel mogelijk bij omwonenden komt te liggen. Doel is dat buurtgenoten er elkaar ook gaan ontmoeten, er activiteiten gaan organiseren.

Quote De locaties worden bepaald in overleg met omwonenden, zij moeten het ook zien zitten Rozemarie van Loon, woordvoerster Roosendaal Grote voorvechter van die bossen is de natuurvereniging IVN. Die organisatie heeft zich als doel gesteld nog voor 2021 honderd Tiny Forests in 24 verschillende gemeenten in Nederland aan te leggen. Minimaal vier per gemeente. Dat project wordt gesteund door de Postcode Loterij, die steekt hier 1,85 miljoen euro in.

Maar ook de provincie is dus gecharmeerd van dat plan. Volgens haar dragen de mini-bossen bij aan een gezonde, klimaatbestendige en groene leefomgeving. Reden om 150.000 euro subsidie te verlenen, waarmee in de acht Brabantse gemeenten minstens achttien dergelijke bossen aangelegd kunnen worden. Vier daarvan komen sowieso in Den Bosch, de rest wordt verdeeld over de rest. Hoeveel bossen er precies per gemeente worden aangelegd, is nog niet duidelijk.

Onderzoek

Roosendaal sloot zich bij het project aan na vragen van coalitieparij GroenLinks over mogelijke deelname. Wethouder Inge Raaijmakers reageerde daar direct positief op. Waar de twee Roosendaalse bossen exact moeten komen, is echter nog onduidelijk. Woordvoerster Rozemarie van Loon: ,,Dat gaan we binnenkort onderzoeken. Omdat het onderhoud vooral bij omwonenden moet komen te liggen, gaan we vooraf ook uitgebreid met hen in gesprek. Zij moeten het natuurlijk zelf ook wel zien zitten.''