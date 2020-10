Roosendaal doet een nieuwe poging om de wijkrechter binnen te halen: ‘Alleen maar voordelen’

Oudenbos­sche basketbal­trai­ner Gregory Tjin-a-Koeng aan de slag in de eredivisie: ‘Basketbal is mijn leven, dus dit is een hele mooie kans’

9:24 Gregory Tjin-a-Koeng is aan de slag gegaan als assistent-trainer bij Almere Sailors in de eredivisie basketbal. Het is de volgende stap in de carrière van de 40-jarige Oudenbosschenaar, die tussen 2015 en 2019 hoofdcoach was bij Blauw-Wit en de Roosendaalse basketballers toen van de eerste klasse naar de eerste divisie bracht.