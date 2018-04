Roosendaal derde stad met Jongerenherdenking: 'Ceremonie mag vernieuwd worden'

ROOSENDAAL - Geen taptoe, maar een tienstemmig muziekstuk dat via smartphones in De Kring afgespeeld wordt. Geen kransen bij een monument, maar een muur van kaarsen op het Tongerloplein. Geen speechende hotemetoten, maar een escaperoom om te ervaren hoe het voelt om constant in gevaar en onzekerheid te moeten leven.

De Nationale Jongerenherdenking die dit jaar voor het eerst in Roosendaal gehouden wordt doet veel dingen anders dan de dodenherdenking die nu jaarlijks aan de Parklaan wordt gehouden. Wat blijft zijn de twee minuten stilte, het herdenken van de oorlogsslachtoffers en het stilstaan bij het besef hoe bijzonder vrijheid eigenlijk is.

Drie steden

Roosendaal is na Rotterdam en Amsterdam pas de derde stad in Nederland waar dit jaar een dergelijke herdenking speciaal voor jongeren wordt gehouden. Vorig jaar werd die ceremonie voor het eerst in Rotterdam gehouden. Sander Nijssen van CultuurCluster Roosendaal: ,,Daar is het begonnen, vanuit Jeugdtheater Hofplein. Omdat die club ook in Roosendaal zit, zijn we door Hofplein benaderd of dit niet wat voor ons zou zijn.''

Volledig scherm Jeugdtheater Hofplein repeteert al volop in Mariadal. © Wilbert van Oosterhout

Parklaan

Nijssen had daar wel oren naar: ,,Want veel jongeren vinden herdenken wel belangrijk, maar voelen weinig voor de ceremonie aan de Parklaan.'' Nijssen - ook actief binnen Jong! Theater heeft inmiddels een club van zo'n vijftien Roosendaalse jongeren om zich heen verzameld die die Jongerenherdenking handen en voeten gaan geven. Mét steun van de Jongerenraad, Stichting Bevrijdingsfestival Roosendaal en de gemeente.

Drie van die jongeren zijn Joy Luijks, Kaylee de Rijk en Freek Pijpers (alledrie 15). Joy en Kaylee moeten eerlijk bekennen nog nooit bij de herdenking aan de Parklaan te zijn geweest. Freek wel. ,,Omdat ik er bijna naast woon.'' Alledrie vinden ze 4 mei en het herdenken wel enorm belangrijk. Freek: ,,Maar het mag wel wat vernieuwd worden.'' Joy: ,,En wij zijn toch de generatie die het herdenken straks door moeten geven.''

Binnen en buiten

Quote Wij zijn toch de generatie die het herdenken straks door moeten geven Joy Luijks De nationale Jongerenherdenking vindt vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur in en om De Kring plaats. Het eerste uur speelt zich vooral af op het Tongerloplein. Op de trap wordt een gedenkplaats met rode, witte en blauwe kaarsen ingericht, zodat de Nederlandse driekleur verschijnt. Daar kunnen kaarsen worden gebrand voor oorlogsslachtoffers, maar ook voor andere overleden dierbaren. Een dj draait (op verzoek) allerlei muziek. Achter de kaarsenmuur komt een groot scherm, waarop getwitterd kan worden met #NJHRoosendaal.

In de foyer treden leerlingen van het Gertrudiscollege - waaronder Joy - op, in de galerie zijn foto's van de jongeren te zien van plekken in Roosendaal die te maken hebben met de oorlog. Bijzonder is de Escape Experience in de kleine zaal. Een idee van Kaylee, met hulp van de jonge oorlogskenners van Dutch Bears. ,,Een escaperoom waar we willen laten ervaren hoe het is om te leven in dreiging. Het verhaal is gebaseerd op dat van een bestaande Roosendaalse familie.''

Telefoonorkest

Vanaf 19.30 uur wordt in de grote zaal van De Kring onder leiding van presentator Tim Hofman de twee minuten stilte ingeleid met een Smartphone Orchestra. Nijssen: ,,Iedereen moet op zijn telefoon naar een bepaalde site en die speelt live één van de tien verschillende partijen van een muziekstuk af. Samen vormt dat een grote compositie.'' Tijdens dat stuk worden de namen opgelezen van Roosendaalse kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen.

Quote Hopelijk wordt het zo druk dat we dit volgend jaar een vervolg kunnen geven Sander Nijssen, CultuurCluster Naderhand krijgen bezoekers de keus: in De Kring blijven voor de activiteiten daar of naar Mariadal gaan. Daar voert Jeugdtheater Hofplein de voorstelling 'Dromen, of wat we nog niet wisten' op, over een klooster dat Joodse kinderen een schuilplaats biedt. Hier moeten via De Kring kaarten voor gekocht worden.

Vervolg