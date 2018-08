Roosendaal denkt mee in strijd tegen eenzaamheid: al bijna dertig plannen binnen

Doel is om tot concrete oplossingen te komen die eenzaamheid in Roosendaal terug te dringen. Dat is een groeiend probleem in de stad. Bij de laatste bewonersenquête gaf meer dan de helft van de ondervraagden aan zich wel eens eenzaam te voelen, twee jaar geleden kwam die verrassende statistiek ook al boven drijven.

Challenge

Om die tegen te gaan is er opnieuw een City Challenge uitgeschreven. Daarbij worden inwoners gevraagd mee te denken over oplossingen van dit probleem. Eerder werd er op die manier ook gevraagd wat er met het Red Bank-sportpark moest gebeuren. Via die City Challenge kwam toen het plan voor de WielerExperience naar voren.

Initiatiefneemsters dit keer zijn oud-wethouder Saskia Schenk en Bewonersplatform Centrum. In Schenks bestuursperiode werd er vanuit haar portefeuille Vitale Wijken en Dorpen 25.000 euro voor deze challenge gereserveerd. Van dat geld wordt 22.500 euro gebruikt om een of enkele van de beste ideeën te realiseren. De overige 2.500 euro wordt verdeeld als prijzengeld; de winnaar krijgt 1.000 euro, de nummer 2 750 euro. De plekken 3, 4 en 5 krijgen respectievelijk 400 euro, 250 euro en 100 euro.

Platform

Marcel de Beer, secretaris van het bewonersplatform, zegt dat zijn club de aanpak van eenzaamheid vorig jaar tot speerpunt heeft gemaakt. ,,Vroeger pakten we veel problemen incidenteel aan, tegenwoordig kiezen we één thema en focussen we ons daarop.'' In dat kader heeft het platform vorig jaar zorgprofessionals uitgenodigd om te ontdekken wat de grootste sociale problemen in Roosendaal zijn. ,,Daar kwam dus eenzaamheid uit. Vervolgens zijn we verder opgetrokken met de gemeente voor de uitwerking.''