Roosendaal Danst! experimenteert met dansen op 1,5 meter

In een korte videofilm wil Van Meel laten zien wat nog mogelijk is in ‘het nieuwe normaal'. De video wordt donderdag 14 mei opgenomen in de binnenstad van Roosendaal.

Expressie en vorm

De uitdaging

Zo is dansen in de binnenstad, zoals tijdens het evenement Roosendaal Danst! in september, nu een uitdaging. Ook de energie en de de feedback van winkelend publiek en terrasbezoekers ontbreekt. Hoe het topch mogelijk is, zal in de videofilm te zien zijn. De opnamen zijn donderdag van 13.00 tot 15.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur in de Raadhuisstraat, op de Markt en de Nieuwe Markt.