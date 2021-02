Roosendaal communiceerde ‘zeer onzorgvuldig en niet transparant’ over Poolse super

Raad van State schrapt bouwplan Thorbeckel­aan

21 februari ROOSENDAAL/DEN HAAG – De Raad van State haalde vrijdag een dikke streep door een woningbouwplan aan de Thorbeckelaan in Roosendaal. Dat plan voorziet in de bouw van een woning, die tweeënhalf tot vier keer zo groot is dan wat gebruikelijk is in die wijk.