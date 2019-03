Roosendaal Citymarketing officieel van start in nieuw kantoor

Opdracht

De opdracht van de gemeenteraad aan Citymarketing is eenvoudig: meer mensen in de stad. Meer mensen die in Roosendaal komen wonen of komen werken en meer mensen die de gemeente bezoeken. Dan groeit de plaatselijke economie en daar is iedereen blij mee. Het nieuwe bureau gaat dat doen door Roosendaal positief onder de aandacht te brengen, waarbij het uitgangspunt is dat de mensen de stad maken.