Roosendaal Business Awards 2019: ‘dresscode is een bietje sjiek’

INTERVIEW Narreke Doremi van Tullepetao­ne­stad mag het eindelijk van de daken schreeuwen: ‘Ik heb er zó veel zin in’

0:19 ROOSENDAAL - Nee, het is echt puur toeval, benadrukt Cor Verbogt. Want hoe baanbrekend het ook was toen Roosendaal in 2014 met Malou van Rede als een van de eerste plaatsen in Nederland een vrouw als carnavalsfunctionaris kreeg, dat Tullepetaonestad met Carmen Hack (29) opnieuw een vrouwelijke nar heeft is echt ‘geen bewussie’. Verbogt: ,,We gingen voor de beste. En dat was Carmen.’’