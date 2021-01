Roosendaal bundelt krachten in strijd tegen armoede

,,Met het manifest geven we aan dat we het niet pikken dat er nog mensen zijn die door armoede niet mee kunnen doen", zegt wethouder Koenraad.

Inbreng tegen armoe

De wethouder gaat op zoek naar instellingen en personen die het manifest willen ondertekenen. Maar daar blijft het niet bij, want in een later stadium wordt bekeken wat de ondertekenaars daadwerkelijk in kunnen brengen tegen armoe. De vier oorspronkelijke ondertekenaars zijn de initiatiefnemers: de gemeente Roosendaal, Werkplein Hart van West-Brabant, MEE West-Brabant en de WijZijn Traverse Groep. Inmiddels zijn er handtekeningen van RSC Alliance, de stichting Sport als Middel en Buddylink aan toegevoegd.

Quote We willen een netwerk creëren van partijen die armoede aanpakken, ieder vanuit zijn eigen discipline Pieter Thielen, Gemeente Roosendaal

In gezamenlijkheid

,,Ondertekenaars van het manifest worden uitgenodigd voor themasessies en bijeenkomsten over armoedebestrijding. Zo willen we een netwerk creëren van partijen die armoede aanpakken, ieder vanuit zijn eigen discipline", zegt gemeentewoordvoerder Pieter Thielen. Dat is ook de achterliggende gedachte van het manifest: ‘Armoede is van ons allemaal. En we kunnen dit ook alleen in gezamenlijkheid oplossen.’

Sneller

Een citaat uit het manifest: ‘We leren elkaar steeds beter kennen, zien raakvlakken en oplossingen, maar ook blinde vlekken die we afzonderlijk niet snel in beeld hadden gekregen. Want alleen gaan we misschien wat sneller, maar samen kunnen we veel meer bereiken in het voorkomen en bestrijden van armoede.’

Acht principes

De ondertekenaars staan voor acht principes die in het document zijn benoemd. Zo streven ze ernaar de behoeften van de inwoners centraal te stellen en niet het eigen aanbod. Een algemeen opgesteld manifest bevat vanzelfsprekend ook enkele algemeenheden, zoals ‘Wij geven onze inwoners onze onverdeelde aandacht, we oordelen niet en luisteren’ en ‘Wij stoppen niet als we tegen systeem- en procesgrenzen aanlopen, maar helpen creatieve oplossingen te zoeken'.