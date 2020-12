Roosendaal blijft alert op vuurwerkoverlast: ‘Strenge maatregelen zijn binnen een uur weer van kracht als het moet’

West-Brabantse wielerhan­del krijgt mountainbi­kes niet aange­sleept: ‘Het is echt een luxepro­bleem’

30 november BERGEN OP ZOOM/ZEGGE/RUCPHEN - Inmiddels kan Bergenaar Eric van de Watering op zijn nieuwe Orbea mountainbike door de bossen crossen. Maar dat had heel wat voeten in de aarde. Sinds de coronacrisis wil iedereen zo'n dikke banden fiets. En dat merkt de fietsbranche in West-Brabant. Voorraden slinken. En levertijden lopen soms op tot een halfjaar. Het is een gekkenhuis.