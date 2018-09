'Roosendaal barst echt van het jazztalent'

Scheidend commandant Gil­ze-Rij­en vindt grens overlast bereikt

20:15 GILZE-RIJEN - Een trotse commandeur Gerhard Polet droeg gisteren het commando over van het Defensie Helikopter Commando (DHC) op vliegbasis Gilze-Rijen. Trots op 'de mensen' die het doen, maar ook met een oproep dat 'de grens is bereikt van wat er gevlogen kan worden in het volle Brabant.' Commodore Robert Adang is de nieuwe baas.