Roosendaal ABBA-hoofdstad van de wereld: honderden fans naar Brabant voor International ABBA Day

ROOSENDAAL - Honderden ABBA-fans komen dit weekeinde van heinde en verre naar Roosendaal voor The International ABBA Day, het grootste ABBA-feest van het jaar. Zaterdag is de ‘hoofddag’, maar vrijdagavond troffen de eerste fans zich al en zondag worden de festiviteiten rondom Agnetha, Benny, Björn en Frida afgesloten met een filmmarathon.

“Voor veel mensen is het een soort reünie”, weet Helga van de Kar, een van de twee oprichters van de ABBA-fanclub die het festijn organiseert.

“We verwachten zo’n vierhonderd man uit verschillende landen.” Voor voorgaande edities vlogen fans over vanuit onder meer Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Helga en Anita Notenboom, die in 1986 de ABBA-fanclub oprichtten, proberen elk jaar iets bijzonders te regelen.

Zo hebben ze dit jaar fotograaf Anders Hanser uitgenodigd, die ABBA jarenlang vastlegde. “Zaterdag is de hoofddag. Dan is er een beurs waar mensen spulletjes verkopen, worden op een groot scherm oude beelden vertoond en is er een kleine tentoonstelling rond de tournee van 1979, want dat is veertig jaar geleden.”

Hanser geeft zaterdag een presentatie en vertelt over zijn tijd met de legendarische Zweedse popgroep. “De avond wordt afgesloten met de traditionele ABBA-disco.”

Contact met Zweden

Helga en Anita richtten in 1986 een fanclub op voor ABBA. Over de jaren is de club uitgegroeid tot de Official International ABBA Fan Club, de enige erkende fanclub ter wereld. “Tja, dat is bij toeval zo gegroeid. Het is 33 jaar geleden begonnen en steeds groter gegroeid. Het contact met Zweden is altijd goed geweest.” Inmiddels telt de fanclub zo’n 2100 leden.

De eerste editie van The International ABBA Day vond in de jaren tachtig plaats in Hoek van Holland. “Dat leek ons wel makkelijk voor de fans uit Engeland”, lacht Helga. Dat eerste jaar trok de fandag zo’n vijftig tot honderd belangstellenden. Na edities in Tilburg en Schiedam - “want daar hadden meer fanclubs een dag” - streek de ABBA-dag in 1997 neer in Roosendaal. “Gewoon omdat wij in Roosendaal wonen, dus dat is het makkelijkste.”

Verrast door Benny

De band met Stockholm groeide en in 2016 werd het jubileum van de fanclub gevierd in de Zweedse hoofdstad. Helga en Anita werden toen tijdens een bezoek aan ABBA The Museum, waar de dames nauw mee samenwerken, verrast door Benny Andersson himself.