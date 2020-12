ROOS24 nu ook als app te downloaden

ROOSENDAAL - Na de Roos-pas is er nu ook de ROOS24-app. Met deze app kan het winkelend publiek, net als met de pas, punten sparen voor cadeaus en voor gratis parkeertijd in het winkelhart van Roosendaal. Ad Dekkers van het Bureau Binnenstad is blij dat de app aan het begin van de cadeaumaand bij uitstek kan worden gelanceerd.

Met de app en de pas kan de houder punten sparen bij zestig ondernemers. Zowel horecabazen als winkeliers doen mee aan dit zogeheten loyaliteitsprogramma, dat is opgezet om mensen te binden aan de binnenstad. Het is een unieke opzet om klanten aan een winkelcentrum te bieden. Op het nationale NRW Marketing festival greep ROOS24 afgelopen vrijdag maar net naast de marketing Award 2020.

Een op de twee

Inmiddels hebben al 19.000 mensen een Roos-pas. ,,We hopen dat op den duur een op de twee Roosendalers de pas of de app heeft. Maar we streven ernaar 30.000 mensen aan ons te binden", zegt Ad Dekkers. De app is te downloaden in de Apple Store en in de Google Play Store. Daarna dient de gebruiker zijn of haar gegevens in te vullen en dan werkt ie.

Quote Hier is kennis voor nodig die wij echt niet in huis hebben Ad Dekkers, Bureau Binnenstad

Op de app is nu vooral de spaarfunctie actief. Ad Dekkers zegt dat het aantal functionaliteiten steeds zal worden uitgebreid. Dat doet het Bureau Binnenstad niet zelf. Daarvoor zijn via Smart City bv gespecialiseerde technische en marketing bedrijven in de arm genomen. ,,Hier is kennis voor nodig die wij echt niet in huis hebben", zegt Dekkers.

Puntensaldo

Een voordeel nu al is dat de gebruiker direct het puntensaldo kan zien. ,,Straks kunnen we cadeaukaarten aan de app koppelen", voorspelt Dekkers. ,,Of de gebruiker kan vragen om informatie over een specifieke ondernemer. We streven ernaar dat de gebruiker precies die informatie krijgt die hij wil zien.” Ondernemers gaan de app promoten in de winkel.