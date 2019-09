Rookruimtes verboden: ‘Straks nog alleen vruchtensap in het café?’

Cijfers

- Sinds 1 juli 2008 geldt in de Nederlandse horeca een rookverbod. Rookruimtes werden tot nu toe toegestaan.

- Volgens de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn er nog tussen de 5700 en 7600 rookruimtes in de Nederlandse horeca. 60 procent van alle rookruimtes is in 2009 of later gebouwd.

- De gemiddelde investering per rookruimte: 12.500 euro. In totaal is er tussen de 69 en 92 miljoen geïnvesteerd.