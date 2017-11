Ronnie Tober laat wens in vervulling gaan en blijkt nog heel vief

Hoogerheide hing haar wens in de wensboom in de aula van het Oostkwartier. ,,Daarin hangen bewoners grote en kleine wensen. We proberen er zo veel mogelijk in vervulling te laten gaan. Zo was er bijvoorbeeld een suikerpatiënt die nog eens een taartje zou willen eten'', legt manager Mart Passon van het Oostkwartier uit. ,,Dan regelen we een suikervrij taartje. Dit was wel een wat grotere wens.''

Groot, maar niet onmogelijk, zo bleek al snel. ,,Ronnie was zelf meteen heel enthousiast. We hadden niet gedacht dat we hem zo makkelijk te pakken zouden krijgen'', vertelt Passon. ,,Voor ons telden twee dingen: hebben we het geld en is het leuk? Geld hadden we door de opbrengst van onze rommelmarkt, en zo'n optreden is natuurlijk niet alleen voor mevrouw Hoogerheide leuk.''

Geen woord van gelogen, want de aula zit vol met andere bewoners, familie en vrijwilligers. Enthousiast worden de oude hits van hemzelf en anderen meegezongen. Met op de eerste rij natuurlijk een glunderende Hoogerheide. ,,Ik heb een geweldige dag. Hij pakte me meteen vast, dus ik werd nog geëerd ook!"

Tober, inmiddels toch ook al 55 jaar in het vak, blijkt bovendien nog behoorlijk vief. Hij zingt, springt en danst een uur lang, en loopt daarbij de halve zaal door. ,,Sorry, ik hijg een beetje. Maar voor zo'n publiek wil je alles geven'', zegt hij na afloop. ,,Het is een hele eer als het iemands wens is om jou te zien optreden. Dat is geweldig mooi om te doen.''