Ronkende tractoren in Oudenbosch

OUDENBOSCH - De banen liggen er klaar voor en de vaten bier zijn besteld. Alles staat klaar voor de Tractorpulling in Oudenbosch dit weekend.

Nadat het twee jaar niet kon doorgaan, mogen tientallen trekkers vrijdag en zaterdag weer laten zien wat ze in huis hebben op de kleibanen aan de Langeweg. Op vrijdag wordt gereden onder de vlag van de NTTO. Zeventig sporttractoren strijden dan om punten in de farmstock-competitie en plaatsing voor het NK Tractorpulling.

Zaterdag is het de beurt aan de Hypropullers, de Agrisport-competitie en de regionale landbouwklassen. Op vrijdag start de wedstrijd om 17.00 uur; op zaterdag om 15.00 uur. Beide dagen is er een feest na afloop van de wedstrijd. De jonge bezoekers kunnen zich vermaken op het springkussen, bij de traptrekker-race en de mini-trekkertrek. De organisatie is in handen van de KPJ Oudenbosch.