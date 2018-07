Ronkende, snelle en mooie auto's bewonderen op Breda Airport

Fotoalbum en Uitslagen 3e etappe De 35ste Nationale Jeugdronde voor Nettie en Walther

10:36 OSSENDRECHT / ROOSENDAAL - Tijdens de derde etappe van de Nationale Jeugdronde is er een veldrit op het terrein van de Volksabdij Ter Duinen in Ossendrecht. Terwijl de renners van Verhoeven Van Erp aan het bijkomen zijn van de rit, genieten hun begeleiders Nettie en Walther van Dorst even in de schaduw. Het duo was bij alle edities van de 35-jarige jeugdronde.