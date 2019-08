Ronkende motoren en bruisend bier bij jubileumweekend KPJ Wouw

De KPJ in Wouw bestaat dit jaar negentig jaar en de club telt momenteel zo'n honderd leden van 16 jaar of ouder. Voor de reunie, die vrijdag in de feesttent aan de Westelaarsestraat wordt gehouden, zijn de oud-leden uitgenodigd. Vanaf 20.00 uur halen zij herinneringen op. De avond is alleen bestemd voor mensen die vroeger lid waren van de KPJ Wouw.

Qmusic the Party

De openbare feestavond is zaterdag 17 augustus. Om 20.00 uur gaat de tap open in de feesttent. Naast een lokale dj wordt de avond muzikaal ingevuld door Qmusic the Party. Zo'n feest van Qmusic duurt maar liefst vier uur en staat bol van hits uit het Foute Uur van dit muziekstation. Muziek die zo fout is dat het weer goed is, omschrijft Qmusic. Bezoekers mogen in ‘foute kleding’ komen. Het thema van de avond is ‘KPJ Wouw back in time’ en de entree is 10 euro.