Rondvaarten vanuit Oudenbosch: ‘Op het water zie je de omgeving van een hele andere kant’

,,Gezien de omstandigheden kan ik spreken van een succes”, zegt Van der Zee. Hij is van Waterpoort Rondvaarten en vaart af vanaf meerdere locaties in West-Brabant. ,,Het was een rommelig jaar met veel coronaregels. Waar normaal gesproken plaats is voor ruim 55 man op de boot, was er nu maar plek voor twintig”, vertelt hij.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Schipper Jan Stroop van de Merijntje Gijzen vanuit de haven van Oudenbosch © Nikita Boon

,,Of je nu zestig of twintig man meeneemt. De kosten blijven hetzelfde, maar de inkomsten zijn lager.” Wat hem betreft blijft hij tot in december doorvaren, met een winterrondvaart rond kerst.

Van der Zee is ervaren en toch leert hij iedere dag: ,,Hoe vaker we deze tocht maken, hoe meer kennis we opdoen over de omgeving. Zo kunnen we meer verhalen vertellen aan de passagiers. Dagjesmensen weten ons nog niet goed te vinden.” De boot wordt nu vooral geboekt door groepen.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Een beeld vanuit de Merijntje Gijzen op de haven van Dinteloord © Nikita Boon

De haven is uit het zicht. Passagiers staan regelmatig op en maken een praatje met schipper Stroop: ,,Vaak vragen ze waar we ongeveer zijn en willen ze meer weten over de omgeving waarin we varen.”

Streekroman

De Merijntje Gijzen heeft zijn naam te danken aan de gelijknamige streekroman. ,,De verhalen speelden zich voor een deel af in De Heen”, weet Stroop te vertellen. ,,En daar komen we ook langs tijdens deze tocht.”

Quote Op het water zie je de omgeving weer van een hele andere kant. mevrouw Dauma, gast op boot

Het echtpaar Dauma uit De Lier is op vakantie in Hoeven. ,,We vonden de tocht op de website van visitHalderberge”, vertelt de vrouw. ,,We hebben eerder al een stadswandeling gemaakt. Op het water zie je de omgeving weer van een hele andere kant.”

Nostalgisch

Voor Sjaan Heijnen uit Bosschenhoofd is de tocht zelfs een beetje nostalgisch. Hij is opgegroeid in het gebied. Kijkend uit het raam vertelt hij over zijn jeugd. ,,Vroeger voer ik met mijn eigen bootje rond op deze wateren.” Hij vindt het leuk dat de tocht ook bezoekers buiten de regio aantrekt. ,,Dan is er schijnbaar toch iets bezienswaardigs te zien.”

Volledig scherm Schipper Jan Stroop en zijn vrouw Adje van de Merijntje Gijzen vanuit de haven van Oudenbosch © Nikita Boon