Rondleiding langs parels en pukkels in de stad: ‘In Roosendaal moet je naar boven kijken’

3 oktober In het gemeentehuis van Rucphen moet je niet met je ogen knipperen, want voor je het weet is de raadsvergadering voorbij. Zoals afgelopen woensdag: 18 hamerstukken met als toetje nog wat bespreekstukken waar niemand een woord aan vuil maakte. De batterijen van microfoons in de Rucphense politieke arena gaan ongetwijfeld veel langer mee dan bij de collega's in - pak ‘m beet - Bergen op Zoom.