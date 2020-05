Rondje langs gesloten horeca leert raadslid dat het glas weer half vol moet worden

Om met name de horeca weer te kunnen laten draaien is volgens Frerichs enige creativiteit gewenst. Voor het raadslid zijn de cafés en restaurants het hardst van alle sectoren geraakt. Samen met fractiegenoten ging Frerichs de voorbije weken in gesprek met alle 55 horecapunten in Halderberge. ,,Enerzijds om ze een hart onder de riem te steken in deze ook financieel onzekere tijden. Maar we hebben ook gesproken over welke kansen de horeca-ondernemers ziet in de nabije toekomst. Laat het glas weer half vol zijn in plaats van half leeg.‘’