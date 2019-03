Ronde van Wouw terug na 28 jaar

Met 2,2 miljoen euro provincie­geld kan Religieus Erfgoed Oudenbosch eindelijk van start

16:52 OUDENBOSCH - Voor de restauratie van de kapel Saint Louis in Oudenbosch, geeft de provincie Noord-Brabant een subsidie van 2,28 miljoen euro. Dat is de helft van een bedrag dat al eerder gereserveerd was voor de restauratie en herbestemming van religieus erfgoed in het hart van Oudenbosch.