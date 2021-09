Het gebeurde op de eerste dag van zijn vakantie. Ron was met zijn vrouw Do vanuit hun woonplaats Huijbergen op weg naar het zuiden, toen hij ter hoogte van Rouen een ongeluk kreeg. ,,Achteraf is dat al veroorzaakt door een bloedprop in zijn hoofd’’, zegt dochter Yonne van Gastel (31). ,,Daar zijn in het ziekenhuis een tweede bloedprop en een hersenbloeding overheen gekomen. Daaraan is hij enkele dagen later overleden. Eigenlijk ben ik heel blij met hoe pappa gegaan is. Want die bloedprop had hij ook op de bank kunnen krijgen, maar hij heeft hem gelukkig op de Harley gehad.”