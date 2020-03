Rolstoelers konden wél via oprit op VIP-deck van de Draai in Roosendaal komen

Er was zelfs een speciale opgang voor mensen in een rolstoel gecreëerd bij de VIP-tent op het Kadeplein. Dat zegt Pascal de Geus, de PR-man van het bestuur van de Draai in een reactie op het BN DeStem-artikel over het jaarverslag 2019 van het RoGeP. In dat jaarverslag staat een fotootje van de VIP-ruimte die alleen per trap te betreden zou zijn. De bestuursleden Jan Lanooy en Kees Franken van het RoGeP meldden in een toelichting dat in de vergunning voor de Draai staat dat het evenement voor iedereen toegankelijk moet zijn.