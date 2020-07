Roks neemt in stukjes afscheid van IJsselstein

Rond één uur vond burgemeester Patrick van Domburg het toen welletjes. Hij stelde de resterende 18 (!) agendapunten uit tot donderdag 9 juli. Weer werd het elf uur, maar toen kon de gemeenteraad dan toch eindelijk de aankomend burgemeester van Halderberge uitzwaaien.

De Utrechtse stad zocht in 2018 een nieuw type bestuurder,die de bestuurlijke ontvlechting met buurgemeente Montfoort gestalte moest geven. ,,Bernd, je bent een man van veel woorden en je spreekt ze ook nog eens snel uit‘’ zei Van Domburg is zijn dankwoord tot Roks, ,,Een spraakwaterval, waar we hier graag naar luisterden. Afkomstig uit het zonnige zuiden, liet je het zonnetje over onze stad stralen. Geen enkele file kon jouw humeur verpesten.‘’

Gemaaide rotondes

Hoe groot de temperatuurverschillen boven en onder de Moerdijk kunnen zijn, bleek toen het college op een winterse dag een groepsportret liet maken. Burgemeester en de drie andere wethouders in donker pak, maar Roks in zijn meest zomerse colbert. ,,Dat de niet gemaaide rotondes bijdragen aan biodiversiteit had je niet meteen begrepen‘’, grapte Van Domburg, die hem bewonderde voor zijn flair, analytisch vermogen, humor en snelle dossierkennis.

In Ijsselstein kreeg Bernd Roks pittige dossiers op zijn bordje. Met sociaal domein had hij in Hilvarenbeek al ervaring op gedaan. De loskoppeling van Montfoort en - last but not least - het lokale Fulcotheater. De laatste kwestie kan de nieuwe burgemeester van Halderberge nog wel even achtervolgen. Na een conflict met de gemeente stapte het theaterbestuur inclusief directeur Ed Caris op.

De gemeente stelde een nieuw bestuur aan, maar intussen heeft de oude groep een half miljoen euro uit de theaterexploitatie gehaald. Dat zette kwaad bloed bij de nieuwe groep. Beiden partijen schakelden deze week een advocaat in. Namens de gemeente moet Roks - zelfs komende maandag - nog bemiddelen, maar dat gaat hem volgens Caris slecht af. ,,Aanvankelijk had ik best vertrouwen in de nieuwe wethouder, maar intussen verschuilt hij zich achter afspraken, die nooit gemaakt zijn. Hij pretendeert transparant te zijn, maar in deze kwestie is hij dat allesbehalve. Cultureel IJsselstein is de grote verliezer in dezen. Ik zou zeggen: Halderberge succes ermee.’’

In zijn dankwoord aan de IJsselsteinse raad, dankte Roks voor het vertrouwen wat ‘deze gekke Brabander van onder de sloot’ kreeg.